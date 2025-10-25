Majelis Kaum Betawi Berkomitmen Jadi Mitra Strategis Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025 menegaskan kembali posisi Majelis Kaum Betawi (MKB) sebagai wadah kultural yang berfungsi sebagai lembaga adat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Jakarta.

Pimpinan sidang kongres, Azis Khafia menyampaikan bahwa forum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting yang memperkuat kedudukan MKB dalam menghadapi era baru Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Pertama, kongres menegaskan kembali bahwa MKB merupakan wadah kultural masyarakat Betawi, lembaga adat masyarakat Betawi yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi," kata Azis di Jakarta, Sabtu (25/10).

"Kedua, menetapkan kembali Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat dan Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi," lanjutnya.

Sementara keputusan ketiga, kata Azis yang merupakan Ketua Relawan Sobat Mas Pram dan Bang Doel pada Pilkada 2024, kongres mengamanatkan kepada MKB untuk menyusun dan menyampaikan gagasan serta pemikiran terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Betawi, agar selaras dengan aturan dan perundang-undangan baru yang berlaku.

Usai kongres, MKB melalui Ketua Dewan Adat dan Ketua Wali Amanah bersama tim perumus akan melakukan penyempurnaan hasil-hasil kongres, termasuk menyerap saran dan masukan dari berbagai pihak guna memperkuat materi usulan Raperda Pemajuan Kebudayaan Betawi.

Menurut Azis, langkah ini merupakan bagian dari upaya MKB memperkuat peran masyarakat Betawi dalam pembangunan daerah.

"Target kami adalah agar masyarakat Betawi memiliki peran yang lebih signifikan dalam menjawab berbagai ruang dan peluang yang ada di Jakarta ke depan," ujar mantan senator Jakarta periode 2014-2019.