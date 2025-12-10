Majelis Masyayikh Tetapkan Hasil Asesmen 2025, 92 Pesantren Terima SK & Sertifikat

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Masyayikh menetapkan hasil asesmen 2025. Tercatat sebanyak 92 satuan pendidkan pesantren yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan sertifikat hasil asesmen yang diserahkan Majelis Masyayikh.

Penyerahan SK dan sertifikat ini dirangkai dalam forum Muhadharah ‘Ammah dengan mengangkat tema “Membangun Budaya Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) pada Satuan Pendidikan Pesantren Jalur Pendidikan Formal” pada 9 Desember 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Majelis Masyayikh, para kepala satuan pendidikan pesantren jenjang Dikdasmen dan mudir Ma’had Aly, Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (Aspendif), Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) Salafiyah dan Muallimin, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali), serta perwakilan dari Kementerian Agama RI.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan asesmen yang telah dilakukan Majelis Masyayikh terhadap 92 satuan pendidikan pesantren baik tingkat Dikdasmen (67) dan Mahad Aly (25) pada tahun 2025.

"Asesmen tersebut mencakup evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan, kurikulum, tata kelola kelembagaan, kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, serta implementasi tradisi keilmuan pesantren yang menjadi karakter utama pendidikan pesantren," kata Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin dalam sambutannya dikutip Rabu (10/12).

Dia menyampaikan bahwa penyerahan SK dan sertifikat ini menjadi bagian dari komitmen Majelis Masyayikh dalam membangun budaya mutu berkelanjutan dan sebagai upaya penting dalam pemenuhan mandat penjaminan mutu pendidikan pesantren.

“Kami ingin memastikan bahwa satuan pendidikan pesantren memiliki standar yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik tanpa menghilangkan tradisi khas pesantren,” ujar Gus Rozin.

Gus Rozin juga menegaskan bahwa peningkatan mutu berkelanjutan bukanlah konsep baru dalam tradisi pesantren.