Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Majelis Masyayikh Tetapkan Hasil Asesmen 2025, 92 Pesantren Terima SK & Sertifikat

Rabu, 10 Desember 2025 – 11:30 WIB
Majelis Masyayikh Tetapkan Hasil Asesmen 2025, 92 Pesantren Terima SK & Sertifikat - JPNN.COM
Majelis Masyayikh menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan sertifikat hasil asesmen 2025 kepada 92 satuan pendidikan pesantren. Foto dok. Majelis Masyayikh

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Masyayikh menetapkan hasil asesmen 2025. Tercatat sebanyak 92 satuan pendidkan pesantren yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan sertifikat hasil asesmen yang diserahkan Majelis Masyayikh.

Penyerahan SK dan sertifikat ini dirangkai dalam forum Muhadharah ‘Ammah dengan mengangkat tema “Membangun Budaya Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) pada Satuan Pendidikan Pesantren Jalur Pendidikan Formal” pada 9 Desember 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Majelis Masyayikh, para kepala satuan pendidikan pesantren jenjang Dikdasmen dan mudir Ma’had Aly, Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (Aspendif), Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) Salafiyah dan Muallimin, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali), serta perwakilan dari Kementerian Agama RI.

Baca Juga:

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan asesmen yang telah dilakukan Majelis Masyayikh terhadap 92 satuan pendidikan pesantren baik tingkat Dikdasmen (67) dan Mahad Aly (25) pada tahun 2025. 

"Asesmen tersebut mencakup evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan, kurikulum, tata kelola kelembagaan, kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, serta implementasi tradisi keilmuan pesantren yang menjadi karakter utama pendidikan pesantren," kata Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin dalam sambutannya dikutip Rabu (10/12).

Dia menyampaikan bahwa penyerahan SK dan sertifikat ini menjadi bagian dari komitmen Majelis Masyayikh dalam membangun budaya mutu berkelanjutan dan sebagai upaya penting dalam pemenuhan mandat penjaminan mutu pendidikan pesantren.

Baca Juga:

“Kami ingin memastikan bahwa satuan pendidikan pesantren memiliki standar yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik tanpa menghilangkan tradisi khas pesantren,” ujar Gus Rozin.

Gus Rozin juga menegaskan bahwa peningkatan mutu berkelanjutan bukanlah konsep baru dalam tradisi pesantren.

Majelis Masyayikh menetapkan hasil Asesmen 2025, 92 pesantren terima SK dan sertifikat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Majelis Masyayikh  Pesantren  pendidikan pesantren  Dikdasmen 
BERITA MAJELIS MASYAYIKH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp