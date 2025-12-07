Majelis Umum PBB Mengesahkan 5 Resolusi Pro-Palestina

jpnn.com - NEW YORK - Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Jumat (5/12), mengesahkan lima resolusi pro-Palestina dengan dukungan telak.

Realitas ini menegaskan makin kuatnya konsensus global atas hak-hak rakyat Palestina di tengah agresi Israel yang terus berlanjut.

Resolusi pertama mengenai pengungsi Palestina yang disetujui 151 negara mencerminkan dukungan hampir universal terhadap hak para pengungsi.

Hanya 11 negara menolak dan 11 abstain. Hasil ini memperlihatkan makin terpinggirkannya posisi Israel di panggung internasional.

Resolusi kedua, yang memperbarui mandat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) selama tiga tahun, juga lolos dengan mudah.

Sebanyak 145 negara mendukung, 10 menolak, dan 18 abstain. Hal ini menandakan kepercayaan luas terhadap peran vital UNRWA dalam layanan kemanusiaan.

Resolusi ketiga terkait properti dan pendapatan pengungsi Palestina memperoleh dukungan tertinggi dengan 157 suara. Hanya 10 negara menolak dan sembilan abstain.

Resolusi keempat, yang menyoroti mandat Komite Khusus untuk Menyelidiki Praktik Israel yang Mempengaruhi Hak Asasi Warga Palestina dan warga Arab di wilayah pendudukan, disahkan melalui dukungan 88 negara, sementara 19 menolak dan 64 abstain. Posisi yang mencerminkan sensitivitas politik isu tersebut.