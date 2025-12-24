Maju di Bursa Ketua Ilumni FH Unpar, Noverizky Siapkan Database Alumni Terintegrasi

Rabu, 24 Desember 2025 – 21:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bursa calon Ketua Ikatan Alumni (Ilumni) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) masa bakti 2025–2029 mulai menghangat.

Salah satu nama yang resmi menyatakan kesiapan maju adalah Noverizky Tri Putra Pasaribu atau yang akrab disapa Kiky.

Kiky menyatakan akan mencalonkan diri dalam Kongres ke-VIII Ilumni FH Unpar yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Januari 2026 di kampus Universitas Katolik Parahyangan.

Dia mengaku terpanggil untuk maju karena melihat besarnya potensi alumni FH Unpar yang belum terkelola secara optimal sebagai kekuatan kolektif.

“Saya datang bukan membawa slogan, tetapi kegelisahan. Alumni FH Unpar jumlahnya besar, kualitasnya luar biasa, tetapi belum terkoneksi dengan baik,” ujar Kiky melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (24/12).

Menurutnya, konektivitas merupakan fungsi utama organisasi alumni yang selama ini belum dimaksimalkan.

Berangkat dari pengalaman personalnya sebagai alumni yang kesulitan mengakses jejaring lintas angkatan, Kiky menggagas konsep One Single Aspiration Center sebagai pusat aspirasi dan konektivitas alumni yang terintegrasi.

Dia menegaskan ingin menjadikan Ilumni FH Unpar sebagai wadah networking alumni terbaik di Indonesia yang inklusif dan terbuka bagi semua angkatan, profesi, serta wilayah.