Maju di Kongres BM PAN, Mora Harahap Siap Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo

jpnn.com - Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) akan menggelar kongres pada 9-11 Juli 2026 di Banten. Kongres VII BM PAN menjadi momentum regenerasi kepemimpinan organisasi kepemudaan tersebut.

Salah satu kandidat yang sudah mengambil formulir dan menyatakan siap untuk maju sebagai calon ketua umum adalah Ketua DPW BM PAN Sumatera Utara Mora Harahap. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemenangannya Muhammad Iqbal.

"Insyaallah saudara Mora Harahap akan maju sebagai calon ketua umum BM PAN dan siap berkolaborasi dengan seluruh kader untuk membawa BM PAN ke depan jauh lebih baik lagi, kata Iqbal.

Sementara itu, Mora Harahap saat ditanya visi misinya maju sebagai calon ketua umum BM PAN, menyampaikan ada 3 hal yang akan menjadi fokus gerakan organisasi itu ke depan jika dia terpilih, yakni Sukses Organisasi, Sukses Konsolidasi, dan Sukes Pemilu.

Pertama, dia akan fokus membangun budaya organisasi BM PAN yang atraktif dan kolaboratif dengan melibatkan semua elemen kepemudaan.

"Sehingga BM PAN benar-benar menjadi tempat yang menarik bagi anak-anak muda untuk menyalurkan ide dan gagasannya terkait isu-isu kepemudaan dan terlibat langsung dalam mensukseskan Asta Cita Presiden Prabowo poin ke-4 dalam hal memperkuat peran pemuda," kata Mora.

Kedua, dia ingin konsolidasi BM PAN yang berbasis kaderisasi. Setiap struktur organisasi harus melahirkan kader baru yang disiapkan sebagai sukarelawan dan ujung tombak pemenangan PAN.

Ketiga, BM PAN harus menyiapkan kader-kader terbaiknya dalam menghadapi Pemilu 2029. Kader BM PAN harus siap maju sebagai Caleg di daerah yang dimana PAN belum memiliki kursi legislatif.