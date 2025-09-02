Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Mak-Mak Bubarkan Kericuhan Demo di DPRD Kaltim, Mundur!

Selasa, 02 September 2025 – 04:00 WIB
Mak-Mak Bubarkan Kericuhan Demo di DPRD Kaltim, Mundur! - JPNN.COM
Tangkapan layar- Seorang emak-emak memberi aba-aba kepada para pendemo untuk membubarkan diri, di Samarinda, Senin (1/9/2025). ANTARA/HO-IG KaltimEtam/Ahmad Rifandi

jpnn.com, SAMARINDA - Aksi heroik dilakukan seorang mak-mak di tengah demonstrasi pada waktu lepas senja, Senin (1/9), di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Samarinda.

Mak-mak bernama Sulastri itu terekam berupaya melerai kericuhan demonstrasi.

Sambil menahan isak tangis, Sulastri meminjam mikrofon dari mobil taktis kepolisian.

Baca Juga:

Meski hanya seorang diri, dia dengan berani maju untuk melerai dan berhasil memukul mundur kedua belah pihak yang bersiap untuk bentrok.

Dia kemudian menyuarakan pesan demi menyentuh nurani para pedemo serta aparat yang berjaga.

"Demi orang tua kalian, demi masa depan kalian, demi negara kita, ayo kita mundur," seru Sulastri.

Baca Juga:

Kalimatnya yang diucapkan sambil terisak itu diiringi aba-aba tangannya yang meminta kedua kubu untuk menahan diri dan membubarkan diri dari lokasi pertikaian.

Aksi heroik Sulastri yang terekam dan diunggah ke media sosial dengan cepat memicu beragam komentar dari publik.

Aksi heroik dilakukan seorang mak-mak di tengah demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPRD Kaltim  Kaltim  Demo  demo ricuh 
BERITA DPRD KALTIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp