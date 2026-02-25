Mak-Mak Menjerit Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 150 Ribu Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan, terutama cabai rawit merah.

Rini Kurnia, salah satu konsumen mengeluhkan harga cabai rawit merah yang menyentuh angka Rp 150 ribu per kilogram di Pasar Lembang, Ciledug, Tangerang Selatan.

“Harga cabai rawit merah lebih mahal dari pada daging, daging masih Rp 140 ribu per kilogram,” ungkap Rini kepada JPNN, Rabu (25/2).

Menurut dia, sebelum Ramadan, harga tidak mencapai Rp 150 ribu per kilogram. Namun, semenjak Ramadan harga cabai rawit merah makin mahal.

“Sebelum ini masih Rp 50 ribu per kilogram,” kata dia.

Rini juga mengatakan kenaikan harga sangat terasa pada beberapa komoditas seperti telur ayam yang mencapai Rp 32 ribu, daging ayam Rp 55 ribu per kilogram, hingga minyak goreng premium yang mencapai harga Rp 45 ribu per 2 liter.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional mencatat harga daging sapi secara nasional Rp 137.867 per kilogram, turun Rp 784 dari hari sebelumnya, telur ayam ras Rp 30.725 per kg turun Rp 595 dari sebelumnya, pada hari ke-7 puasa Ramadan 1447 Hijriah.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, Rabu pukul 09.40 WIB harga pangan lainnya di tingkat konsumen secara nasional beras premium Rp 15.354 per kg turun Rp 254 dari hari sebelumnya.