Otomotif - Motor

MAKA Menawarkan Program Spesial Motor Listrik Cavalry Untuk Ojol

Rabu, 27 Agustus 2025 – 17:20 WIB
MAKA Menawarkan Program Spesial Motor Listrik Cavalry Untuk Ojol - JPNN.COM
Ada program khusus MAKA Cavalry untuk ojol. Foto: makamotors

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik MAKA Cavalry sejak diluncurkan pertengahan Januari lalu, cukup menyedot perhatian publik dan mendapatkan respons positif.

MAKA Cavalry sukses menarik perhatian berkat desain, performa, hingga kenyamanan yang mampu menjawab kebutuhan bikers tanah air.

Kemampuan Cavalry tidak hanya andal untuk mobilisasi harian, tetapi juga tangguh digeber saat mencari nafkah seperti ojek online.

Artinya, MAKA Cavalry mampu menjawab kebutuhan mobilitas dengan jarak tempuh yang jauh dan tetap nyaman.

“Meski MAKA Cavalry tergolong pendatang baru, penggunaan motor ini sudah meluas ke berbagai segmen dan jadi andalan bagi banyak orang—mulai dari masyarakat umum, perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, sampai pengemudi ojek online."

"Adopsi yang luas itu memperlihatkan bahwa motor listrik buatan Indonesia itu berhasil memenuhi kebutuhan pasar yang paling mendasar, seperti jarak tempuh, performa, ketangguhan, dan kenyamanan,” ucap CEO & Founder MAKA Motors Raditya Wibowo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/8).

Memberi kemudahan kepada konsumen, MAKA Motors menghadirkan program kepemilikan dengan skema yang dirancang khusus bagi pengemudi ojek online.

Cukup biaya sewa harian yang terjangkau, Rp70.000, pengemudi dapat memiliki MAKA Cavalry serta menikmati beragam keuntungan.

Motor listrik MAKA Cavalry menawarkan program kemudahan kepada pengemudi ojek online (Ojol) dengan beragam penawaran

