Maka Motors Kini Lebih Dekat Kepada Warga Denpasar

jpnn.com, JAKARTA - Maka Motors baru saja meresmikan jaringan diler baru di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekan kemarin.

"Salah satu pasar kendaraan listrik terbesar dan paling potensial di Indonesia adalah Bali. Sehingga, sejak awal penting untuk membuka showroom di sini," kata pendiri dan CEO Maka Motors Raditya Wibowo dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Dia menambahkan bahwa pembukaan Maka Showroom di Denpasar hasil kerja sama dengan PT. Sentrik Persada Nusantara.

Maka Motors memperluas jaringan sarana pemasaran dan pelayanan kendaraan untuk memenuhi permintaan motor listrik di daerah-daerah dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Bali.

"Kami berupaya memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat Bali untuk merasakan langsung keunggulan produk dan layanan."

"Kami yakin akan menjadi pilihan masyarakat Bali dalam menunjang mobilitas harian mereka," kata Raditya.

Direktur PT. Sentrik Persada Nusantara Ni Nyoman Ayu Cyntia Diantari menyampaikan bahwa motor listrik Maka Cavalry bisa menjadi pendukung mobilitas di wilayah Bali yang kondisi jalannya beragam.

Dia menyebut kendaraan tersebut mampu menghadirkan performa tangguh, jarak tempuh jauh, dan kenyamanan saat digunakan.