Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Opini

Makan Bergizi Gratis: Konsumsi atau Investasi Bangsa?

Oleh: Arief Poyuono, Komisaris Pelindo

Minggu, 15 Februari 2026 – 09:33 WIB
Makan Bergizi Gratis: Konsumsi atau Investasi Bangsa? - JPNN.COM
Komisaris Pelindo Arief Poyuono. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com - Dalam teori ekonomi makro, produk domestik bruto (PDB) dihitung melalui rumus sederhana namun fundamental: PDB = C + I + G + (X – M). Konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), serta ekspor neto menjadi komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi.

Rumus ini sering kita dengar di ruang kuliah, seminar kebijakan, maupun laporan resmi pemerintah. Namun jarang kita bertanya secara lebih mendalam.., bahwa di saat negara menggelontorkan anggaran besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia masuk kategori mana?

Apakah MBG sekadar belanja pemerintah (G), seperti bansos, gaji pegawai negeri, atau biaya operasional kantor? Ataukah ia sesungguhnya merupakan investasi (I) jangka panjang negara yang berdampak sistemik terhadap konsumsi, produktivitas, dan bahkan penerimaan pajak?

Baca Juga:

Pertanyaan ini bukan sekadar ujian akademik. Jawabannya menentukan bagaimana kita memandang masa depan ekonomi Indonesia.

Jika MBG dipahami hanya sebagai belanja rutin pemerintah, maka ia akan diperlakukan sebagai beban fiskal. Namun jika kita menempatkannya sebagai investasi negara dalam pembangunan manusia, maka perspektifnya berubah total: MBG menjadi instrumen strategis pertumbuhan ekonomi.

Investasi berbeda dari konsumsi sesaat. Investasi membentuk kapasitas produksi masa depan. Dalam konteks ini, MBG adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia, pada kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang. Gizi yang cukup pada usia sekolah terbukti meningkatkan konsentrasi belajar, memperbaiki kehadiran di kelas, dan memperkuat perkembangan kognitif. Dalam jangka panjang, efek tersebut bermuara pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Baca Juga:

Ketika produktivitas naik, pendapatan masyarakat meningkat. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi (C) ikut terdorong. Dan ketika konsumsi menguat, roda ekonomi bergerak lebih cepat. Dengan demikian, investasi negara pada MBG bukan hanya memperbesar komponen “I” dalam rumus PDB, tetapi juga mendorong “C” secara simultan.

Lebih jauh lagi, peningkatan produktivitas dan konsumsi akan berdampak pada penerimaan pajak. Basis pajak yang lebih luas dan ekonomi yang lebih sehat akan meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak. Artinya, MBG berpotensi memperkuat kapasitas fiskal negara itu sendiri.

Jika program Makan Bergiri Gratis atau MBG dipahami hanya sebagai belanja rutin pemerintah, maka ia akan diperlakukan sebagai beban fiskal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  makan bergizi gratis  investasi  Konsumsi  Arief Poyuono 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp