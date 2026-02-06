Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Makan Susu

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat, 06 Februari 2026 – 07:33 WIB
Makan Susu - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - FOTO makan siang di Madinah itu saya kirim ke juragan mereka –dengan rasa bangga. Itulah foto anak-anak muda yang berprestasi di Cimory.

Prestasi itulah yang membuat mereka mendapat hadiah umrah. Sepuluh orang. Dari berbagai kota di Indonesia. Secara bergelombang.

Makan Susu

Baca Juga:

Merekalah salah satu yang membuat Cimory terkemuka. Menjadi juara Indonesia. Di bidang minuman yogurt yang anak Anda juga menggemarinya.

Yang dikalahkan Cimory bukan sembarang lawan: produk dari Jepang. Yakult. Yang agresif itu. Pun di bidang yogurt, Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri: lewat Cimory.

Setelah menerima foto dari Madinah itu juragan Cimory kirim balasan: "Iya... kami percaya pendekatan kepada Tuhan adalah awal dari akhlak yang baik... Ini juga menjadi pembekalan buat Miss Cimory," ujar Bambang Sutantio, pendiri Cimory Group.

Baca Juga:

Saya terakhir bertemu Bambang di Perth, Australia Barat. Tahun lalu. Yakni di forum pengusaha Indonesia di sana. Di resto Tempayan. Sama-sama jadi narasumber.

Cimory, katanya, singkatan dari Cisarua Mountain Dairy –susu gunung Cisarua. Dari Cisarualah Bambang memulai usahanya. Dari menampung susu sapi produksi peternak di kawasan Puncak itu. Sampai akhirnya jadi raksasa.

FOTO makan siang di Madinah itu saya kirim ke juragan mereka –dengan rasa bangga. Itulah foto anak-anak muda yang berprestasi di Cimory.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Makan Susu  Cimory  susu  yogurt  umrah  Miss Cimory  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp