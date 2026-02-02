Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Makin Aktif Bikin Konten, Nunung Ungkap Alasannya

Senin, 02 Februari 2026 – 10:10 WIB
Nunung saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Foro: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung belakangan ini aktif membuat konten yang kemudian diunggah di media sosial.

Salah satu konten yang kerap dibuatnya yakni video lucu dan hiburan.

Saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini, Nunung mengungkap alasan dirinya makin rajin membuat konten.

"Gabut, mengisi waktu luang," kata Nunung.

Perempuan berusia 62 tahun itu ingin mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti membuat konten lucu.

Nunung tidak mau hanya sibuk syuting dan mengurus bisnis kuliner yang tengah dijalani.

"Masa aku harus makan di situ terus," beber anggota Srimulat itu.

Dalam penggarapan konten komedi, Nunung ternyata memiliki tim yang turut menyumbang ide.

Komedian Nunung belakangan ini aktif membuat konten untuk diunggah di media sosial.

