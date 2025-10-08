Makin Dekat ke Piala Dunia, Jay Idzes Ungkap Kekuatan Timnas Indonesia

jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang laga penting melawan Arab Saudi dalam putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB itu menjadi langkah awal bagi Skuad Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia.

Tim Makin Solid

Jay Idzes menyebut bahwa Timnas Indonesia kini berada pada level yang berbeda dibanding tahun lalu.

Menurutnya, proses adaptasi dan kebersamaan selama setahun terakhir membuat permainan tim jauh lebih padu.

“Tahun lalu banyak pemain baru, termasuk saya. Sekarang kami sudah lebih lama bersama, lebih mengenal gaya bermain satu sama lain,” ujar Idzes.

Bek yang kini bermain di Serie A Italia bersama Sassuolo itu menegaskan bahwa kekompakan menjadi modal utama menghadapi tantangan besar di Jeddah.

"Kami tahu apa yang ingin kami mainkan. Kami lebih siap dari sebelumnya,” tambahnya.

Lebih Dekat ke Mimpi Besar

Jay Idzes juga menyoroti perkembangan signifikan yang dialami Timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia.