JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Makin Diminati Konsumen, Produk Semen SIG Jadi Unggulan di Bali

Senin, 17 November 2025 – 17:00 WIB
Retailer Gathering SIG Area Bali 2025 yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Rabu (12/11). Foto dok SIG

jpnn.com, BALI - I Kadek Agus Mudiana, pemilik Toko Bangunan CV Safira Tresna di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, menjadi salah satu mitra toko yang meraih predikat Best Customer 2025 pada gelaran Retailer Gathering SIG Area Bali, yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Rabu (12/11).

Ini merupakan capaian I Kadek Agus Mudiana sebagai Best Customer selama tiga tahun berturut-turut.

Sejak merintis usaha pada 2015 silam, I Kadek Agus Mudiana konsisten menjual produk semen Semen Gresik dan Dynamix dari SIG karena kualitas dan keandalannya yang telah dipercaya pelanggan.

Kini, I Kadek Agus Madian mampu menjual rata-rata 6 truk per hari atau mencapai sekitar 1.800 zak semen. Permintaan tertinggi dari proyek pembangunan villa dan hotel di kawasan Bali.

“Dari pertama kali buka toko, kami sudah didukung penuh oleh Distributor SIG, hingga bisa mencapai target penjualan dan menjaga performa sampai sekarang. Meskipun ada merek semen lain yang menawarkan harga lebih murah, tetapi pelanggan kami tahu kualitas produk semen dari SIG sudah teruji, sehingga ke depan, kami optimis bisa terus menjual banyak,” ujar I Kadek.

Selama menjadi mitra SIG, I Kadek Agus Mudiana mengaku telah banyak merasakan manfaat dari berbagai program apresiasi yang diberikan perusahaan.

“Apresiasi yang diberikan SIG menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan penjualan dan pelayanan kepada pelanggan,” kata I Kadek.

Hal serupa juga disampaikan Ni Luh Sulasih, pemilik Toko Bangunan CV Arjuna Sejahtera Bersama di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,Bali, yang juga menjual produk Semen Gresik dan Dynamix sejak 2019.

TAGS   SIG  PT Semen Indonesia  Semen Indonesia  PT Semen Gresik  semen  Dynamix 
