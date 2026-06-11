Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Makin Hobi Bertani, Kaka Slank Ungkap Alasannya

Kamis, 11 Juni 2026 – 13:13 WIB
Makin Hobi Bertani, Kaka Slank Ungkap Alasannya - JPNN.COM
Kaka Slank di Potlot, Jakarta Selatan, Rabu (27/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Slank, Kaka ternyata makin mendalami hobi barunya yakni bertani.

Sejak 2023 lalu, dia konsisten bercocok tanam dengan menanam berbagai sayur-sayuran.

Kaka Slank mengaku mempunyai lahan sekitar setengah hektar di kawasan Bogor untuk bertani.

Baca Juga:

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sebuah penyegaran di tengah kesibukannya sebagai seorang musisi.

"Gue recharge di situ (bertani), entar balik lagi ke Slank. Mumet di studio, recharge di situ," kata Kaka Slank di Potlot, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Selain penyegar pikiran, pemilik nama asli Akhadi Wira Satriaji itu juga merasakan manfaat lain ketika bertani.

Baca Juga:

Kaka Slank memperoleh hasil tani yang ternyata cukup membantu kebutuhan pangan di rumah.

"Aku menanam sayur, mungkin buat kebutuhan sehari-hari. Sekarang sudah 80 persen dari kebun,” ucap pelantun Republik Fufufafa itu.

Vokalis band Slank, Kaka ternyata makin mendalami hobi barunya yakni bertani. Sejak 2023 lalu, dia konsisten bercocok tanam dengan....

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaka Slank  Kaka Slank berkebun  Slank  bertani  vokalis Slank 
BERITA KAKA SLANK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp