Makin Mengerikan! Jenderal Iran Ancam Serang Taman & Tempat Wisata di Seluruh Dunia

jpnn.com, TEHRAN - Iran tidak segan-segan menyerang lokasi wisata di seluruh dunia demi menghabisi musuh-musuh mereka.

Peringatan mengerikan itu disampaikan juru bicara militer Iran, Jenderal Abolfazl Shekarchi di televisi pemerintah, Jumat (20/3).

Dia menegaskan bahwa tempat-tempat wisata populer tidak akan lagi aman bagi musuh-musuh Teheran.

“Mulai sekarang, berdasarkan informasi yang kami miliki tentang Anda, bahkan taman, area rekreasi, dan destinasi wisata di mana pun di dunia tidak akan lagi aman bagi Anda,” kata pejabat militer itu.

Peringatan baru Iran ini muncul setelah para pejabat AS mengatakan tiga kapal perang lagi dan sekitar 2.500 Marinir tambahan dikerahkan ke Timur Tengah.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan FBI telah mengindikasikan bahwa mereka dalam keadaan siaga tinggi setelah serangan AS-Israel terhadap Iran memicu perang tiga minggu lalu.

Militer Iran telah membuktikan bahwa mereka tidak segan menyerang target non-militer dan menumpahkan darah warga sipil.

Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk lainnya telah menjadi korban strategi brutal angkatan bersenjata republik Islam itu. (newyorkpost/dil/jpnn)