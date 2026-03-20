Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Makin Mengerikan! Jenderal Iran Ancam Serang Taman & Tempat Wisata di Seluruh Dunia

Sabtu, 21 Maret 2026 – 03:52 WIB
Pasukan Garda Revolusi Islam Iran di base rudal bawah tanah dengan unit pelontar di lokasi yang dirahasiakan, di foto yang tidak bertanggal dari Fars News. Ilustrasi Foto: REUTERS/farsnews.com/Handout via Reuters

jpnn.com, TEHRAN - Iran tidak segan-segan menyerang lokasi wisata di seluruh dunia demi menghabisi musuh-musuh mereka.

Peringatan mengerikan itu disampaikan juru bicara militer Iran, Jenderal Abolfazl Shekarchi di televisi pemerintah, Jumat (20/3).

Dia menegaskan bahwa tempat-tempat wisata populer tidak akan lagi aman bagi musuh-musuh Teheran.

“Mulai sekarang, berdasarkan informasi yang kami miliki tentang Anda, bahkan taman, area rekreasi, dan destinasi wisata di mana pun di dunia tidak akan lagi aman bagi Anda,” kata pejabat militer itu.

Peringatan baru Iran ini muncul setelah para pejabat AS mengatakan tiga kapal perang lagi dan sekitar 2.500 Marinir tambahan dikerahkan ke Timur Tengah.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan FBI telah mengindikasikan bahwa mereka dalam keadaan siaga tinggi setelah serangan AS-Israel terhadap Iran memicu perang tiga minggu lalu.

Militer Iran telah membuktikan bahwa mereka tidak segan menyerang target non-militer dan menumpahkan darah warga sipil.

Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk lainnya telah menjadi korban strategi brutal angkatan bersenjata republik Islam itu. (newyorkpost/dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber New York Post

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perang Iran  Tempat Wisata  Iran  jenderal iran  serangan rudal 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp