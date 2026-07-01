Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Makin Moncer, UMKM Kini Kuasai 40% Pengiriman DHL Express Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 – 06:15 WIB
Makin Moncer, UMKM Kini Kuasai 40% Pengiriman DHL Express Indonesia - JPNN.COM
DHL Express Indonesia mengungkapkan sekitar 40 persen pelanggan DHL Express Indonesia berasal dari segmen UMKM. Ilustrasi: DHL

jpnn.com, JAKARTA - Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengungkapkan sekitar 40 persen pelanggan DHL Express Indonesia berasal dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Ahmad menilai hal itu menunjukkan makin besarnya minat UMKM untuk terlibat dalam perdagangan internasional.

“Bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya,” kata Ahmad, Selasa (30/6).

Baca Juga:

Namun, kata dia, keterbatasan akses terhadap logistik masih menjadi tantangan dan mengubah cara pelaku usaha bersaing di pasar global.

“Keunggulan tidak lagi soal siapa yang memulai lebih dulu, tetapi siapa yang mampu berkembang lebih cepat dan konsisten. Keandalan menjadi pembeda,” jelas Ahmad. 

Dia menyebut UMKM butuh solusi logistik yang fleksibel dan sesuai kebutuhan, terutama untuk pengiriman skala besar dibutuhkan seiring ekspansi bisnis ke pasar global. 

Baca Juga:

“Karena, mencerminkan kesiapan pelaku usaha Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi,” tambahnya.

Ahmad menegaskan dalam lanskap ini, DHL Express Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha yang ingin berkembang secara global.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengungkapkan sekitar 40 persen pelanggan DHL Express Indonesia berasal dari segmen UMKM

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   logistik  UMKM  DHL Express Indonesia  pasar global  Bisnis  ekspor 
BERITA LOGISTIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp