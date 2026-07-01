Makin Moncer, UMKM Kini Kuasai 40% Pengiriman DHL Express Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengungkapkan sekitar 40 persen pelanggan DHL Express Indonesia berasal dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ahmad menilai hal itu menunjukkan makin besarnya minat UMKM untuk terlibat dalam perdagangan internasional.

“Bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya,” kata Ahmad, Selasa (30/6).

Namun, kata dia, keterbatasan akses terhadap logistik masih menjadi tantangan dan mengubah cara pelaku usaha bersaing di pasar global.

“Keunggulan tidak lagi soal siapa yang memulai lebih dulu, tetapi siapa yang mampu berkembang lebih cepat dan konsisten. Keandalan menjadi pembeda,” jelas Ahmad.

Dia menyebut UMKM butuh solusi logistik yang fleksibel dan sesuai kebutuhan, terutama untuk pengiriman skala besar dibutuhkan seiring ekspansi bisnis ke pasar global.

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“Karena, mencerminkan kesiapan pelaku usaha Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi,” tambahnya.

Ahmad menegaskan dalam lanskap ini, DHL Express Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha yang ingin berkembang secara global.