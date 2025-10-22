Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Makin Mudah, Beli Produk Asuransi FWD Sekarang Bisa Lewat WhatsApp

Rabu, 22 Oktober 2025 – 17:55 WIB
Ilustrasi, PT FWD Insurance Indonesia meluncurkan inovasi kanal digital yang memungkinkan masyarakat membeli produk asuransi melalui aplikasi WhatsApp. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia meluncurkan inovasi kanal digital yang memungkinkan masyarakat membeli produk asuransi melalui aplikasi WhatsApp.

Kehadiran inovasi itu menjadi yang pertama di industri asuransi jiwa di Indonesia dan ditujukan untuk mempermudah masyarakay dalam mendapatkan perlindungan finansial.

Menurut survei yang dilakukan Reuters Institute for the Study of Journalism pada awal 2025, terungkap 76% responden mengaku mendapatkan berita dari aplikasi WhatsApp.

Sehingga aplikasi pesan singkat itu menempati peringkat pertama media sosial di Indonesia untuk mendapatkan berita dan tujuan lainnya.

Director, Chief Technology and Operations Officer FWD Insurance, Slamet Riyoso mengatakan menjelaskan kehadiran layanan ini merupakan sebuah inovasi baru yang membuat mendapat proteksi finansial tidak lagi rumit, melainkan semudah mengirim pesan singkat kepada teman.

"FWD Insurance ingin menghadirkan pengalaman baru dalam membeli asuransi yang semudah chat ke teman,” kata Slamet dalam siaran persnya, Selasa (22/10).

Melalui layanan itu, masyarakat dapat membeli produk utama, yaitu FWD Asuransi Jiwa dan FWD Asuransi Kecelakaan Diri.

Keduanya tersedia secara digital dan dapat dibeli kapan saja dan di mana saja melalui fitur AI Chatbot yang aktif24 jam.

