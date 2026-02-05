Makin Mudah, Beli Tiket Transjakarta Kini Bisa Langsung di Aplikasi GoPay

jpnn.com, JAKARTA - GoPay kini memperkenalkan cara baru dan praktis bagi masyarakat untuk membeli tiket Transjakarta.

Melalui kategori ‘Travel dan Transportasi’ yang ada di aplikasi GoPay, kini tiket TransJakarta bisa langsung dibeli tanpa perlu berpindah aplikasi.

Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius menyampaikan GoPay menghadirkan akses ke berbagai layanan non-keuangan, termasuk pembelian tiket Transjakarta secara praktis dalam satu aplikasi.

Baca Juga: GoPay Merchant Hadirkan Solusi Bagi UMKM Untuk Kelola Keuangan Jadi Lebih Mudah

"Kami berharap kolaborasi GoPay dan Transjakarta ini dapat semakin mempermudah mobilitas warga Jakarta. Melalui beragam layanan yang ada, GoPay telah berkembang lebih dari sekadar layanan menjadi platform yang terintegrasi dengan gaya hidup masyarakat Indonesia,” ujar Kelvin.

Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kolaborasi GoPay bersama dengan Transjakarta juga merupakan langkah lanjutan komitmen pihak GoTo dalam mewujudkan ekosistem transportasi publik yang mudah dan nyaman, sehingga menjadi pilihan masyarakat dalam bepergian.

“Kolaborasi dengan GoPay untuk memperluas kanal pembelian tiket Transjakarta. Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah Transjakarta untuk terus melangkah lebih jauh dalam menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi publik demi mobilitas Jakarta yang lebih nyaman," ujar Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza.

Dalam peluncuran kerja sama dan mendukung program Rabu Transportasi Umum yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, GoPay memberikan promo spesial berupa cashback GoPay 3.500 coins untuk setiap pembelian pertama tiket Transjakarta melalui aplikasi GoPay.

Momentum ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum tidak hanya pada setiap Rabu, tetapi juga setiap hari. Promo berlaku 2 Februari - 28 Februari 2026.