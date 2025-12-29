Makin Mudah Investasi lewat Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI mengembangkan layanan keuangan digital dengan meluncurkan fitur Reksa Dana dalam aplikasi Super Apps BRImo.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi ritel secara aman, mudah, dan inklusif.

Peluncuran fitur ini mempertegas posisi BRImo sebagai platform layanan finansial yang adaptif terhadap kebutuhan nasabah modern.

Momentum pengembangan fitur ini didorong oleh peningkatan signifikan partisipasi investor ritel dalam beberapa waktu terakhir. Hingga minggu pertama Desember 2025, jumlah investor Reksa Dana BRI tumbuh 18,69% secara tahunan, sementara nilai kelolaan atau asset under management (AUM) tercatat meningkat sebesar 96,56% secara tahunan. Dhanny menyebut pencapaian ini menjadi pendukung BRI dalam memperkuat layanan investasi digital, agar tetap relevan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah.

Fitur Reksa Dana dalam BRImo dirancang untuk memberikan pengalaman investasi yang menyeluruh. Nasabah dapat melakukan pembelian dan penjualan produk secara real-time, memantau portofolio secara komprehensif, serta mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen profil risiko. Seluruh produk investasi yang ditawarkan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan nominal investasi awal yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 untuk produk berdenominasi Rupiah dan USD100 untuk denominasi dolar.

Dhanny menyebut pengembangan fitur ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan BRI dalam menjalankan transformasi digital. Ia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut diarahkan untuk menjawab ekspektasi nasabah terhadap layanan keuangan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.

“Fitur Reksa Dana di BRImo menjadi bagian dari penguatan kapabilitas digital BRI dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang berkembang dinamis. Inisiatif tersebut dirancang sebagai langkah strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan jangka panjang secara lebih inklusif,” ujar Dhanny.

Produk yang tersedia mencakup seluruh kategori Reksa Dana, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham. BRI bekerja sama dengan enam Manajer Investasi berpengalaman, yaitu PT BRI Manajemen Investasi, PT Bahana TCW Investment Management, PT Trimegah Asset Management, PT Schroder Investment Management Indonesia, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan PT Ashmore Asset Management Indonesia.