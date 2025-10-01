Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Makin Tenar, Sukses Lancar Rejeki Siap Beraksi di JakCloth 2025

Rabu, 01 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Band asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki saat konferensi pers JakCloth 2025 di Sedjuk SCBD, Jakarta pada Selasa (30/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki mengaku bangga sekaligus terharu bisa segera tampil di JakCloth Year End Sale atau JakCloth 2025.

Sebab, grup beranggotakan Mahes (vokal dan gitar), Jalil (bass dan vokal), dan Bumbum (vokal dan drum) itu menganggap JakCloth merupakan salah satu panggung bersejarah.

"Kami tahun lalu sempat main di JakCloth, itu merupakan panggung ketiga dalam karier. Makanya sekarang terharu diajak lagi di JakCloth," kata Mahes, vokalis Sukses Lancar Rejeki di Sedjuk SCBD, Jakarta pada Selasa (30/9).

Sukses Lancar Rejeki bersyukur mendapatkan kepercayaan sebagai penampil di JakCloth 2025 mendatang.

Para personel menilai JakCloth 2025 merupakan festival yang sangat unik karena juga mewadahi brand clothing lokal.

"JakCloth seru karena penonton bisa lihat konser sambil belanja baju baru," jelas Mahes.

Dalam JakCloth 2025 nanti, Sukses Lancar Rejeki bersiap membawakan sejumlah lagu-lagu andalan.

Adapun Sukses Lancar Rejeki baru saja melepas album perdana yang berjudul Bisa Meledak.

