Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Makna Emosional di Balik Kemenangan Timnas U-17 Indonesia atas Honduras

Selasa, 11 November 2025 – 05:49 WIB
Makna Emosional di Balik Kemenangan Timnas U-17 Indonesia atas Honduras - JPNN.COM
Skuad Timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia U-17 2025. Foto: FIFA.

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akhirnya mencatatkan kemenangan perdana di ajang Piala Dunia U-17 2025.

Skuad asuhan Nova Arianto menundukkan Honduras dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup H di Lapangan 7 Aspire Academy, Doha, Qatar, Senin (10/11/2025).

Sejarah Tercipta di Doha

Kemenangan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia mampu meraih tiga poin di Piala Dunia U-17.

Baca Juga:

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya setelah pertandingan. 

Dia menilai hasil ini menjadi buah dari kerja keras dan semangat juang para pemain selama menjalani fase grup yang berat.

"Puji Tuhan saya sampaikan karena sekali lagi saya bersyukur bisa mengawal pemain-pemain muda ini dalam proses mereka di Piala Dunia."

Baca Juga:

"Mereka membuat sejarah baru dengan kemenangan ini," ucap legenda Persib Bandung itu.

Nova Minta Pemain Tak Cepat Puas

Meski bangga dengan pencapaian tersebut, Nova berharap anak asuhnya tidak cepat puas.

Laga Timnas U-17 Indonesia melawan Honduras meninggalkan sebuah cerita. Nova Arianto mengungkap pesan penting untuk pemain muda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-17 Indonesia  timnas u-17  Indonesia vs Honduras  Piala Dunia U-17  Nova Arianto 
BERITA TIMNAS U-17 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp