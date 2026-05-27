JPNN.com - Nasional - Humaniora

Makna Iduladha Bagi Purbaya, Selaras dengan Jabatan sebagai Punggawa Keuangan Negara

Rabu, 27 Mei 2026 – 09:57 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Tim Kemenkeu

jpnn.com, JAKARTA - Seusai pelaksanaan salat Id, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara simbolis menyerahkan hewan kurban seekor sapi ke Masjid Salahuddin DJP.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengungkapkan makna momentum Idul Adha 1447 H baginya.

Menurut Purbaya, hari raya kurban ini menjadi ruang pengingat pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan,dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara.

Purbaya menilai Idul Adha bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum untuk memperkuatrasa kemanusiaan dan keadilan sosial.

Menkeu juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan.

Dia menekankan semangat berkurban memiliki korelasi erat dengan tugas mereka sebagai punggawa keuangan negara.

Salah satunya, mengasah kepekaan sosial agar APBN yang dikelola senantiasa diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

"Hewan kurban yang kita salurkan hari ini, simbol dari komitmen kita untuk saling berbagi, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Menkeu dikutip dari keterangan pers, Rabu (27/5).

