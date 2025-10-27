Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Maksud AHY Sebut Bandara Kertajati ‘In The Middle of Nowhere'

Senin, 27 Oktober 2025 – 00:00 WIB
Maksud AHY Sebut Bandara Kertajati ‘In The Middle of Nowhere' - JPNN.COM
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat peresmian Gedung DPD Demokrat Jabar di Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (26/10/2025). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang menyebut Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati berada di ‘in the middle of nowhere'.

AHY menduga pernyataan tersebut dipotong secara sempit, padahal maksudnya adalah tentang integrasi wilayah.

"Mungkin dipotong sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah," kata AHY saat peresmian Gedung DPD Demokrat Jabar di Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (26/10/2025).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan pembangunan infrastruktur seperti bandara atau dermaga harus terhubung dengan jalan menuju maupun keluar dari lokasi tersebut.

Sehingga, katanya diharapkan bandara maupun dermaga betul-betul hidup aktivitasnya.

"Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang tinggi, tetapi tidak optimal. Nah, ini harus kita berbesar hati untuk terus melakukan evaluasi," ucapnya.

Baca Juga:

AHY mengatakan pihaknya tidak hanya berhenti sampai mengidentifikasi masalah. Akan tetapi terus mencari solusi, salah satunya mendorong Bandara Kertajati menjadi hub industri dirgantara.

Dia menyebut langkah yang dilakukan yaitu melakukan kerja sama antara Bandara Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility. Selain itu bekerja sama dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk membuat area maintenance repair overhaul (MRO).

Penjelasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pernyataannya yang menyebut Bandara Kertajati in the middle of nowhere.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AHY  Bandara Kertajati  Agus Harimurti Yudhoyono  Bandara Internasional Jawa Barat  BIJB Kertajati 
BERITA AHY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp