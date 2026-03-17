Mal Outlet Terbesar di Indonesia, Tawarkan Diskon Brand Mewah hingga 80%

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan perilaku konsumen yang kini lebih cerdas dalam memilih kualitas dan keaslian produk dijawab kehadiran The Grand Outlet – East Jakarta Karawang.

Sebagai mal outlet terbesar di Indonesia, destinasi tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang mendambakan barang branded original dengan harga yang tetap ramah di kantong.

Mengusung konsep "Branded, Original, Affordable", mal menawarkan potongan harga fantastis setiap harinya.

Tak tanggung-tanggung, pengunjung bisa menikmati diskon rata-rata 30 hingga 70 persen, bahkan menembus angka 80 persen untuk merek-merek tertentu.

"Kami menghadirkan destinasi belanja yang memberikan nilai tambah bagi setiap pengunjung," kata General Manager PT Karawang Outlet Mall, Yanti Oktaviani, Selasa (17/3).

Selain menawarkan brand ternama dengan diskon besar setiap hari, manajemen juga menghadirkan berbagai program menarik untuk meningkatkan pengalaman belanja konsumen.

Mal berstandar internasional ini menyediakan lebih dari 100 official store dari jenama ternama dunia.

Pencinta fashion bisa menemukan koleksi dari Coach, Kate Spade, Boss, Michael Kors, Calvin Klein, hingga Tommy Hilfiger.