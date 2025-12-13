Malam 3 Yasinan, Misteri Keluarga Konglomerat Pabrik Gula

Sabtu, 13 Desember 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Helroad Films dan Alkimia Production mempersembahkan film horor terbaru yang berjudul Malam 3 Yasinan.

Menjelang tayang di bioskop, film garapan sutradara Yannie Sukarya itu merilis official trailer yang menampilkan horor misteri keluarga konglomerat pemilik pabrik gula.

Official trailer Malam 3 Yasinan memperlihatkan intrik keluarga besar Opa Hendra (Piet Pagau). Selepas kematian Sara (Shaloom Razade) yang merupakan kembaran Samira, juga diperankan Shaloom, konflik keluarga besar semakin terkuak.

Selama ini, Opa Hendra ingin menjaga stabilitas keluarga besarnya: 'Menjunjung tinggi kebaikan dan merahasiakan semua keburukan' adalah yang dipercaya Opa Hendra.

Namun, intrik keluarga besar yang melibatkan pertumpahan darah menguak misteri tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi di rumah besar Opa Hendra. Tentang apa yang terjadi pada kematian Sara.

Selain menampilkan visual yang menarik di tengah perkebunan tebu, adegan-adegan dalam trailer juga menghadirkan teror yang mengintai setiap anggota keluarga. Kini, Sara datang dengan penuh ancaman, bersiap melukai semua yang terlibat dan menutupi kebohongan.

Film Malam 3 Yasinan disutradarai oleh Yannie Sukarya, diproduseri Helfi Kardit, Wulan Guritno, Amanda Gratiana Soekasah, dan Janna Joesoef.

Film tersebut dibintangi oleh Shaloom Razade, Farhan Rasyid, Wulan Guritno, Hamish Daud, Baim Wong, Piet Pagau, Amanda Gratiana Soekasah, Janna Joesoef, Izabel Jahja, Yasmine Aqeela, dan Tien Kadaryono.