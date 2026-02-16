Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Malam Imlek di Palembang Dijaga Ketat, Kapolda Pastikan Warga Beribadah dengan Tenang

Senin, 16 Februari 2026 – 23:30 WIB
Malam Imlek di Palembang Dijaga Ketat, Kapolda Pastikan Warga Beribadah dengan Tenang - JPNN.COM
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho meninjau kesiagaan personel yang berjaga di titik-titik pusat peribadatan, Senin (16/2/2026) malam. Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Malam Tahun Baru Imlek di sejumlah klenteng di Palembang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Sandi Nugroho turun ke lapangan pada Senin (16/2/2026) malam untuk mengecek kesiagaan personel yang berjaga di titik-titik pusat peribadatan.

Irjen Sandi bersama jajaran Polda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang memantau langsung alur pengamanan guna menjamin warga dapat merayakan pergantian tahun dengan nyaman tanpa gangguan keamanan.

Baca Juga:

Peninjauan pertama dilakukan di Klenteng Gie Hap Bio, Jalan Wahidin No. 7, Kelurahan Talang Semut Palembang.

Setibanya di lokasi, Kapolda dan rombongan disambut oleh pengurus klenteng, kemudian melakukan pengecekan menyeluruh di area sekitar tempat ibadah guna memastikan kesiapan personel, pola pengamanan, serta situasi kamtibmas dalam kondisi aman dan terkendali.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas, Kapolda Sumsel menyerahkan bingkisan kepada lima perwakilan yang terdiri dari tiga personel pengamanan internal klenteng, satu Bhabinkamtibmas, dan satu Babinsa yang turut terlibat dalam pengamanan.

Baca Juga:

Selanjutnya, peninjauan dilaksanakan di Klenteng Tri Dharma, Jalan Perikanan, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang.

Di lokasi itu, Kapolda kembali melakukan pengecekan kesiapan pengamanan serta berinteraksi dengan para petugas dan pengurus klenteng guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan tertib dan lancar.

Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho turun langsung meninjau kesiagaan personel yang berjaga di pusat peribadatan umat Konghucu di Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Imlek  kapolda sumsel  Klenteng  Tahun Baru Imlek 
BERITA IMLEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp