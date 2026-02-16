Malam Imlek di Palembang Dijaga Ketat, Kapolda Pastikan Warga Beribadah dengan Tenang

jpnn.com, PALEMBANG - Malam Tahun Baru Imlek di sejumlah klenteng di Palembang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Sandi Nugroho turun ke lapangan pada Senin (16/2/2026) malam untuk mengecek kesiagaan personel yang berjaga di titik-titik pusat peribadatan.

Irjen Sandi bersama jajaran Polda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang memantau langsung alur pengamanan guna menjamin warga dapat merayakan pergantian tahun dengan nyaman tanpa gangguan keamanan.

Peninjauan pertama dilakukan di Klenteng Gie Hap Bio, Jalan Wahidin No. 7, Kelurahan Talang Semut Palembang.

Setibanya di lokasi, Kapolda dan rombongan disambut oleh pengurus klenteng, kemudian melakukan pengecekan menyeluruh di area sekitar tempat ibadah guna memastikan kesiapan personel, pola pengamanan, serta situasi kamtibmas dalam kondisi aman dan terkendali.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas, Kapolda Sumsel menyerahkan bingkisan kepada lima perwakilan yang terdiri dari tiga personel pengamanan internal klenteng, satu Bhabinkamtibmas, dan satu Babinsa yang turut terlibat dalam pengamanan.

Selanjutnya, peninjauan dilaksanakan di Klenteng Tri Dharma, Jalan Perikanan, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang.

Di lokasi itu, Kapolda kembali melakukan pengecekan kesiapan pengamanan serta berinteraksi dengan para petugas dan pengurus klenteng guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan tertib dan lancar.