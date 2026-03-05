Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Malam Ini, Dewa United Masuk ke Markas Manila Digger FC

Kamis, 05 Maret 2026 – 13:41 WIB
Malam Ini, Dewa United Masuk ke Markas Manila Digger FC - JPNN.COM
Skuad Dewa United berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MANILA – Dewa United Banten FC akan melakoni leg pertama perempat final AFC Challenge League di markas Manila Digger FC, Stadion Rizal Memorial, Manila, Kamis (5/3) malam.

Laga ini menjadi momentum penting bagi Banten Warriors untuk menegaskan ambisi tim di kancah Asia.

Dalam sesi Pre Match Press Conference yang digelar di Ruang Konferensi Pers Stadion Rizal Memorial, Rabu (4/3) malam, Pelatih Jan Olde Riekerink menegaskan tekad timnya untuk melangkah sejauh mungkin di turnamen ini.

Baca Juga:

“Saya pikir hal ini berlaku untuk setiap turnamen. Anda mengikuti turnamen tentu dengan tujuan untuk memenanginya,” ujarnya.

Pelatih berkebangsaan Belanda ini mengungkapkan bahwa timnya telah berada di Manila selama dua hari guna melakukan adaptasi, terutama menghadapi perbedaan kondisi lapangan.

“Saat ini kami sudah berada di sini selama dua hari. Kami akan bermain dalam kondisi yang berbeda, di atas lapangan buatan. Namun, saya rasa dengan latihan kemarin dan hari ini, semoga itu cukup untuk beradaptasi," tuturnya.

Baca Juga:

"Pertandingan ini berjalan dalam dua laga, jadi, membuat pilihan strategi demi hasil pertandingan juga penting,” imbuhnya.

Tak hanya berbicara tentang kesiapan timnya, Riekerink juga menunjukkan pemahamannya terhadap karakter permainan lawan. Ia mengaitkan pengalamannya melatih di Afrika Selatan sebagai modal membaca kekuatan Manila Digger FC.

Dewa United akan melakoni Leg I 8 Besar AFC Challenge League di kandang Manila Diggers.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewa United  Manila Digger FC  AFC Challenge League  Dewa United Banten FC 
BERITA DEWA UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp