JPNN.com - Nasional

Malam Ini Prabowo Kumpulkan Mantan Presiden di Istana Merdeka, Jokowi Pastikan Hadir

Selasa, 03 Maret 2026 – 14:58 WIB
Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan Presiden Indonesia untuk menghadiri pertemuan silaturahmi dan diskusi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026) malam.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengonfirmasi kehadirannya dalam agenda tersebut.

Hal itu disampaikan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

"Ya betul (hadir), (nanti malam pukul) 19.30 (WIB)," ujar Syarif melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa siang.

Namun, Syarif tidak memerinci lebih jauh agenda pertemuan tersebut, termasuk daftar tamu lainnya yang akan menghadiri undangan dari Kepala Negara itu.

Dia hanya menyebut pertemuan itu sebagai sarana diskusi dan silaturahmi.

"Pertemuan silaturahmi dan diskusi," ucapnya.(Antara/jpnn.com)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

