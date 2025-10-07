Malam-Malam Jenderal Sigit Pimpin Upacara, 4 Orang Naik Menjadi Komjen

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 27 perwira tinggi Polri resmi naik pangkat dalam upacara kenaikan pangkat yang digelar di Rupatama Mabes Polri pada Senin malam, 6 Oktober 2025.

Dalam upacara yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu, empat pati Polri naik pangkat menjadi komisaris jenderal (komjen), delapan naik menjadi inspektur jenderal (irjen), dan lima belas lainnya menyandang pangkat brigadir jenderal (brigjen).

Adapun keempat Pati yang menerima kenaikan pangkat menjadi Komjen adalah:

1. Komjen Ramdani Hidayat menjabat sebagai Dankorbrimob Polri

2. Komjen Yuda Gustawan menjabat sebagai Kabaintelkam Polri

3. Komjen Yudhiawan menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI

4. Komjen Dr. Dwiyono menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, integritas, dan pengabdian para perwira tinggi tersebut terhadap institusi dan negara.

“Kenaikan pangkat ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Sandi.

Kenaikan pangkat juga diberikan kepada delapan personel yang kini berpangkat jenderal bintang dua, yakni Irjen Reza Arief Dewanto. (Wadankorbrimob Polri), Irjen Nanang Rudi Supriatna, (Wakabaintelkam Polri), serta Irjen Ahmad Ramadhan, (Dosen Kepolisian Utama TK. I Akpol Lemdiklat Polri).

Sementara itu, 15 pati Polri lainnya yang menerima kenaikan pangkat menjadi brigjen berasal dari berbagai satuan dan instansi, termasuk di antaranya Brigjen Ade Safri Simanjuntak, (Dirtipideksus Bareskrim Polri), dan Brigjen Sagung Dian Kartini (Karokerma KL Stamaops Polri).