Malam-Malam Prabowo Kumpulkan Menteri, Kepala BGN & Menko PM Jadi Sorotan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/10) malam.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.

Menurut dia, Prabowo memanggil sejumlah menteri untuk memantau langsung kemajuan program-program utama pemerintah.

Baca Juga: Ternyata Ada 60 Siswa di Jakarta Keracunan MBG

“Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” ujar Teddy.

Dia menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya aspek kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit, yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” katanya.

Prabowo juga memberikan arahan khusus kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, untuk melakukan pemeriksaan kondisi pondok pesantren di berbagai daerah.

“Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok (Ponpes Al Khoziny, yang salah satu gedungnya ambruk) untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” tutur Teddy. (mcr4/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

