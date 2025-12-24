Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Malam Natal, 524 Ribu Kendaraan Masuk ke Kota Bandung

Rabu, 24 Desember 2025 – 22:13 WIB
Malam Natal, 524 Ribu Kendaraan Masuk ke Kota Bandung - JPNN.COM
Arus lalu lintas saat libur Nataru (Ilustrasi). Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 524.060 kendaraan memasuki wilayah Kota Bandung di malam Natal atau pada Rabu (24/12).

Peningkatan traffic kendaraan ini diprediksi akan terjadi sampai akhir pekan, mengingat Kamis besok sudah dimulai libur dan cuti bersama Natal 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kepadatan lalu lintas malam ini dikarenakan pelaksanaan ibadah misa Natal di gereja.

Baca Juga:

Terhitung ada 50 gereja yang melaksanakan ibadah dan sebelumnya polisi sudah melakukan sterilisasi jelang misa.

"Kami lihat adanya fluktuasi kendaraan yang masuk maupun keluar yang saat ini, real time kami di sini diperlihatkan bahwa untuk total kendaraan masuk itu grafiknya tertinggi mencapai 524.060 kendaraan," kata Hendra saat ditemui di ruang Commad Centre Satlantas Polrestabes Bandung, Jalan Jawa.

Tak hanya kepadatan yang menuju Kota Bandung, kendaraan yang meninggalkan area ini juga terhitung banyak.

Baca Juga:

"Untuk kendaraan keluar dari kota ini, ternyata tidak terlalu jauh ya, yaitu mencapai 428.163 kendaraan," ucapnya.

Hendra menambahkan, pantauannya melalui command centre, sampai dengan pukul 21.00 WIB masih terjadi kepadatan dan pelambatan arus lalin di titik-titik keramaian, seperti kawasan Asia Afrika, Braga, dan Alun-alun.

Sebanyak 524 ribu kendaraan memasuki wilayah Kota Bandung melalui batas kota di malam Natal 2015.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malam Natal  Kota Bandung  Natal  malam misa natal  Misa Natal  Libur Nataru 
BERITA MALAM NATAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp