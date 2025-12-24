Malam Natal, 524 Ribu Kendaraan Masuk ke Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 524.060 kendaraan memasuki wilayah Kota Bandung di malam Natal atau pada Rabu (24/12).

Peningkatan traffic kendaraan ini diprediksi akan terjadi sampai akhir pekan, mengingat Kamis besok sudah dimulai libur dan cuti bersama Natal 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kepadatan lalu lintas malam ini dikarenakan pelaksanaan ibadah misa Natal di gereja.

Terhitung ada 50 gereja yang melaksanakan ibadah dan sebelumnya polisi sudah melakukan sterilisasi jelang misa.

"Kami lihat adanya fluktuasi kendaraan yang masuk maupun keluar yang saat ini, real time kami di sini diperlihatkan bahwa untuk total kendaraan masuk itu grafiknya tertinggi mencapai 524.060 kendaraan," kata Hendra saat ditemui di ruang Commad Centre Satlantas Polrestabes Bandung, Jalan Jawa.

Tak hanya kepadatan yang menuju Kota Bandung, kendaraan yang meninggalkan area ini juga terhitung banyak.

"Untuk kendaraan keluar dari kota ini, ternyata tidak terlalu jauh ya, yaitu mencapai 428.163 kendaraan," ucapnya.

Hendra menambahkan, pantauannya melalui command centre, sampai dengan pukul 21.00 WIB masih terjadi kepadatan dan pelambatan arus lalin di titik-titik keramaian, seperti kawasan Asia Afrika, Braga, dan Alun-alun.