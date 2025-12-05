Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Malam Penentuan di Bandung: Persib vs Borneo FC Bukan Sekadar Tiga Poin

Jumat, 05 Desember 2025 – 07:34 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi salah satu laga terpenting musim ini saat menjamu Borneo FC pada pertandingan tunda pekan keempat BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025).

Misi Pangkas Jarak

Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Maung Bandung untuk memperkecil ketertinggalan poin dari Borneo FC selaku pemuncak klasemen.

Saat ini, Persib bertengger di peringkat ketiga dengan torehan 25 poin dari 11 pertandingan, hasil delapan kemenangan, satu kali imbang, dan dua kekalahan.

Persib masih terpaut delapan poin dari Borneo FC yang kokoh di puncak dengan koleksi 33 angka.

Bojan Hodak Targetkan Tiga Poin

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan betapa pentingnya pertandingan melawan Borneo FC.

Dia menginginkan para pemain tampil dengan performa terbaik sejak menit pertama.

"Kami berada di posisi ketiga dan akan menghadapi tim nomor satu. Saya berharap stadion penuh dan tim bisa bermain maksimal untuk mendapatkan hasil positif," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

