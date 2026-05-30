Malam Penghormatan Buat Legenda Ellyas Pical di Pattimura International Big Fight 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 – 15:43 WIB
Ilustrasi pertandingan Pattimura International Big Fight 2026 yang digelar di Auditorium Kantor Pusat TVRI, Jakarta, Jumat (29/5). Foto: Pattimura International Big Fight 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Pattimura International Big Fight 2026 diharapkan ke depannya dapat melahirkan petinju terbaik dari tanah air asal Indonesia Timur.

Ekosistem tinju di kawasan tersebut saat ini menjamur mulai dari level profesional hingga amatir.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendukung penuh langkah anak muda di daerahnya untuk bisa menjadi petinju yang berlaga di event internasional.

Adanya Pattimura International Big Fight tentu menjadi wadah yang bagus kelak untuk melahirkan petinju-petinju terbaik di Indonesia.

“Tinju Indonesia pernah berjaya di era Ellyas Pical. Tentu kami berharap ke depannya akan muncul Ellyas Pical baru dari event ini,” ujar Hendrik.

Promotor Pattimura International Big Fight 2026, Nikolas Johan Kilikily mengaku puas dengan event yang digagas.

Baginya event tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kembali prestasi tinju Indonesia di level internasional.

“Tahun depan kami sudah berjanji akan menggelar kejuaraan minimal PABA atau IBO,” ujar Nikolas.

