Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Malam Pertama Mbak Intan Buyar saat Tahu Suaminya Juga Wanita, Alamak!

Kamis, 09 April 2026 – 18:01 WIB
Perempuan asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang bernama Intan Anggraeni (28) saat membuat laporan kepolisian terkait dugaan pemalsuaan identitas yang dilakukan oleh seorang wanita yanh menikahinya. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Malam pertama Intan Anggraeni (28) warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan suaminya yang akrab disapa dengan panggilan Rey, buyar.

Intan kaget lantaran baru tahu bahwa orang yang menikahnya ternyata seorang wanita berkedok pria.

Sebelum menikah, Intan ternyata pernah dijanjikan sebuah rumah dan mobil mewah Lamborghini oleh Rey.

Janji itu ternyata cuma tipu daya Rey agar Intan mau dinikahi secara siri olehnya. Keduanya melangsungkan pernikahan pada 3 April 2026.

Intan menceritakan bahwa dia mengenal Rey sejak Februari. Sejak itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan, Rey pun tampak seperti laki-laki tulen pada umumnya.

"Diajak pacaran pada 14 Februari. Dia mengaku cowok dan selama ini sikapnya juga layaknya cowok asli," kata Intan, Rabu (8/3).

Selama menjalani hubungan dengan Rey, Intan diberikan janji-janji kemewahan, seperti berencana memberi rumah dan mobil mewah jenis Lamborghini, serta diajak ke luar negeri.

"Sebelum menikah, saya juga disuruh buat paspor. Katanya mau diajak ke luar negeri, terus dijanjikan dikasih rumah sama mobil Lamborghini," ungkapnya.

Malam pertama Intan Anggraeni (28), warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang buyar saat tahu suami yang baru menakahinya ternyata juga wanita. Begini kisahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Malam Pertama  Pernikahan  Pemalsuan Identitas  Malang  Wanita  Intan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp