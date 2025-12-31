Malam Tahun Baru, LRT Jakarta Memperpanjang Jam Operasional hingga Pukul 02.00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - PT LRT Jakarta memperpanjang jam operasional hingga pukul 02.00 WIB dini hari saat malam Tahun Baru 2026. Pada hari-hari biasa, moda transportasi massal itu beroperasi hingga pukul 23.00 WIB.

Menurut Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi, penyesuaian jam layanan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memastikan perayaan malam tahun baru berlangsung tertib, aman dan nyaman, dengan dukungan transportasi publik yang andal.

"Perpanjangan jam operasional hingga pukul 02.00 WIB merupakan komitmen kami untuk mendukung mobilitas masyarakat pada malam tahun baru, seiring padatnya aktivitas warga dalam merayakan pergantian tahun," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (31/12).

Sheila berharap LRT Jakarta dapat menjadi pilihan transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal, khususnya untuk merayakan tahun baru.

Selama periode operasional tambahan tersebut, LRT Jakarta juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana, serta petugas, guna menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan perjalanan penumpang.

Selain itu, dalam rangka aktivasi akhir tahun, LRT Jakarta turut menghadirkan program Ride & Riddle berupa permainan "stamp hunt" dan teka-teki di stasiun.

Stamp Hunt adalah aktivitas permainan atau kampanye promosi, yakni para peserta harus mengunjungi lokasi-lokasi tertentu untuk mengumpulkan stempel pada sebuah kartu atau aplikasi sebagai bukti kunjungan.

Program itu telah berlangsung pada 26-28 Desember 2025 dan akan kembali digelar 31 Desember 2025 pukul 16.00-02.00 WIB serta 1 Januari 2026 pukul 13.00-17.00 WIB.