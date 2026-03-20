JPNN.com - Daerah - Riau

Malam Takbiran Idulfitri 1447 H di Riau Berlangsung Aman dan Kondusif

Jumat, 20 Maret 2026 – 22:32 WIB
Malam Takbiran Idulfitri 1447 H di Riau Berlangsung Aman dan Kondusif - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat memaparkan situasi malam takbiran di Riau, pada video conference dalam rangka mengetahui perkembangan siskamtibmas saat malam takbiran bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jumat 20 Maret 2026 malam. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) di Provinsi Riau selama malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 yang dilaksanakan Polda Riau berjalan optimal dengan dukungan sinergi lintas instansi.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat video conference dalam rangka mengetahui perkembangan siskamtibmas saat malam takbiran bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jumat 20 Maret 2026 malam.

Baca Juga:

Irjen Herry menyebut bahwa hingga menjelang hari raya, tidak terdapat kasus menonjol yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Riau.

Aktivitas masyarakat, baik dalam arus mudik maupun menjelang pelaksanaan takbiran, berlangsung lancar dan terkendali.

“Pengamanan difokuskan pada sejumlah objek vital dan pusat aktivitas masyarakat,” kata Irjen Herry.

Baca Juga:

Tercatat sebanyak 15 terminal, 28 pelabuhan, 4 bandara, 121 pusat perbelanjaan, 152 lokasi wisata, serta 928 titik pelaksanaan salat Id menjadi sasaran pengamanan aparat.

“Untuk mendukung kelancaran tersebut, Polda Riau telah mendirikan 34 pos pengamanan, 21 pos pelayanan, dan 5 pos terpadu,” jelasnya.

Irjen Herry menyebut bahwa hingga menjelang hari raya, tidak terdapat kasus menonjol yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Riau.

BERITA IDULFITRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
