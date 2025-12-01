Malang Century Journey 2025 Sukses Jadi Magnet Sport Tourism

jpnn.com - Kota Malang kembali menunjukkan keseriusannya mengembangkan sport tourism.

Melalui gelaran Malang Century Journey 2025, Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Mainsepeda menghadirkan event bersepeda jarak jauh yang sukses menarik ratusan peserta dari berbagai daerah.

Event yang digelar pada Minggu (30/11/2025) tersebut merupakan edisi perdana dan langsung menarik perhatian.

Sebanyak 622 cyclist ambil bagian, dan menariknya, 76 persen di antaranya berasal dari luar Kota dan Kabupaten Malang.

Pada event ini, para peserta diuji menyelesaikan rute sepanjang 100 mile atau sekitar 163 km dengan elevation gain mencapai 1.200 meter.

Rute tersebut membawa para cyclist melintasi berbagai medan di Malang Raya, mulai jalan mulus, gravel, hingga tanjakan panjang yang menjadi daya tarik utama.

Banyak peserta mengaku rute yang disajikan sangat berkesan. Salah satunya Misdar, cyclist asal Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang bahkan membeli sepeda baru di Surabaya demi menjajal Malang Century Journey.

"Rutenya lengkap, ada gravel dan road menanjak. Tanjakannya keren dan pemandangannya luar biasa," ucap Misdar.