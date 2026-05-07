Malaysia Healthcare Expo 2026 Hadirkan Layanan Medis Interaktif di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - IHH Healthcare Malaysia kembali menggelar Malaysia Healthcare Expo (MHX) 2026 di Jakarta sebagai bentuk komitmen dalam mendukung akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Pameran kesehatan tersebut berlangsung pada 7–10 Mei 2026 di Terra Atrium, Central Park Mall, Jakarta Barat. MHX 2026 menjadi penyelenggaraan tahun keempat berturut-turut di Indonesia.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai informasi layanan kesehatan dari jaringan rumah sakit Malaysia yang berada di bawah naungan IHH Healthcare Malaysia.

Antusiasme masyarakat terhadap expo kesehatan tersebut disebut terus meningkat. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, MHX Jakarta dikunjungi lebih dari 10 ribu pengunjung.

Head of Marketing IHH Healthcare Malaysia Khairul Annuar Yusof, mengatakan kehadiran MHX bertujuan mendekatkan layanan rumah sakit Malaysia kepada masyarakat Indonesia secara lebih interaktif.

“Kehadiran kami yang berkelanjutan di Indonesia mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap layanan kesehatan Malaysia serta ekspektasi yang semakin tinggi terhadap kejelasan, konsistensi, dan kualitas dalam perjalanan pasien,” ujar Khairul Annuar Yusof.

Menurutnya, MHX menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh akses informasi yang lebih jelas terkait layanan kesehatan, sekaligus membuka kesempatan berdiskusi langsung dengan tim rumah sakit.

“Melalui platform ini, kami memberikan akses informasi yang lebih baik bagi pasien Indonesia serta kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan tim rumah sakit kami,” katanya.