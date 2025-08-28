Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Malaysia Kecam Keras Serangan Udara Israel ke RS Nasser di Gaza

Kamis, 28 Agustus 2025 – 08:45 WIB
Malaysia Kecam Keras Serangan Udara Israel ke RS Nasser di Gaza
Arsip Foto - Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Pemuda Pakatan Harapan membawa bendera Palestina dan Malaysia saat aksi damai solidaritas mendukung Palestina di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (21/5/2021). ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman/rwa/am.

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Malaysia mengecam keras serangan udara Israel terhadap Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza, Palestina.

Serangan Israel pada Senin (25/8) lalu itu melukai sejumlah warga, serta menewaskan hampir 20 orang termasuk tenaga medis dan jurnalis.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan yang dirilis di Putrajaya, Malaysia, Kamis (28/8), menekankan bahwa tindakan yang menargetkan rumah sakit, pekerja kemanusiaan, dan jurnalis merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Termasuk melanggar Konvensi Jenewa Keempat dan hukum humaniter internasional yang secara jelas melarang serangan terhadap fasilitas medis dan media.

Wisma Putra menyatakan serangan itu digambarkan sebagai kejahatan perang yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Malaysia menekankan bahwa serangan terhadap jurnalis tidak hanya merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, tetapi juga merupakan serangan langsung terhadap kebebasan media.

Malaysia sekali lagi mendesak masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bertindak tegas guna menghentikan kekejaman Israel dan memastikan rezim tersebut bertanggung jawab sepenuhnya.

"Malaysia juga menyerukan upaya yang lebih besar untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi berdasarkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, yang berbatasan dengan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," demikian bunyi pernyataan tersebut. (antara/jpnn)

Malaysia mengecam keras serangan udara Israel ke RS Nasser di Gaza, Palestina. Serangan itu dianggap sebagai kejahatan perang.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

TAGS   kutuk serangan israel  Malaysia  Gaza  israel serang rumah sakit  Palestina 
