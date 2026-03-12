Malaysia Kecam Tindakan Israel Tutup Masjid Al Aqsa

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Kementerian Luar Negeri Malaysia mengecam keras tindakan Israel yang terus menutup gerbang Masjid Al Aqsa bagi para jemaah Muslim selama Ramadan..

Malaysia menilai pembatasan yang diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap akses ke Kota Tua Yerusalem dan tempat-tempat ibadahnya, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Selain itu, juga pelanggaran serius terhadap status quo historis dan hukum yang mengatur situs-situs suci di Yerusalem.

Baca Juga: Timnas Futsal Putri Indonesia Terancam Gagal ke Semifinal Setelah Imbang Lawan Malaysia

"Tindakan tersebut merupakan provokasi lain terhadap para jemaah Muslim dan makin memperuncing ketegangan di wilayah Palestina yang diduduki," tulis keterangan Wisma Putra Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis (12/3).

Malaysia juga dengan tegas menolak langkah-langkah ilegal dan tidak dapat dibenarkan tersebut, serta mengecam upaya berkelanjutan Israel untuk merusak kesucian dan status Masjid Al Aqsa.

Kemlu Malaysia menilai Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem Timur yang diduduki maupun atas situs-situs suci Islam dan Kristen di wilayah tersebut, yang mana seluruh kompleks seluas 144 ribu meter persegi dari Masjid Al Aqsa merupakan tempat ibadah bagi umat Islam.

Baca Juga: Ribuan Paket Hidangan Berbuka Puasa Dibagikan untuk Warga di Sekitar Masjid Al Aqsa

Kemlu Malaysia menekankan Jerusalem Waqf serta Departemen Urusan Masjid Al Aqsa—di bawah Kementerian Wakaf, Urusan Islam dan Tempat Suci Yordania—tetap menjadi satu-satunya otoritas sah yang bertanggung jawab atas pengelolaan situs tersebut dan pengaturan akses ke dalamnya.

Malaysia pun mendesak komunitas internasional untuk menekan kekuatan pendudukan agar menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung serta praktik-praktik ilegal terhadap situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem.