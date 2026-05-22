Malaysia Masters 2026: Tak Usah Kaget! Jojo Dipukul Pemain Berusia 19 Tahun

Jumat, 22 Mei 2026 – 13:42 WIB

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Jonatan Christie gugur di perempat final Malaysia Masters 2026.

Jojo -panggilan Jonatan, kalah dari pemain non-unggulan berusia 19 tahun dari China Hu Zhe An.

Tunggal putra Indonesia peringkat lima dunia itu kalah rubber game 21-14, 13-21, 16-21 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat (22/5) pagi WIB.

Jojo memulai laga dengan baik. Poin pembuka langsung ia dapat setelah kesalahan Hu Zhe An di depan net. Momentum berlanjut ketika smes kerasnya tak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh pemain China tersebut.

Sejak awal gim pertama, Jonatan tampil dominan. Ia unggul cepat 5-0, sebelum menutup interval dengan keunggulan 11-5.

Meski Hu sempat mencoba bangkit dan memangkas jarak menjadi 11-13, Jonatan kembali menjauh dan memastikan gim pertama menjadi miliknya dengan skor 21-14 melalui pukulan menyilang yang tak bisa dijangkau lawan.

Situasi berubah pada gim kedua. Hu mulai tampil lebih agresif dan memimpin 4-2 di awal laga sebelum Jonatan menyamakan kedudukan 5-5.

Namun, momentum berbalik ketika Hu mencatatkan empat poin beruntun untuk menjauh dan unggul 11-7 saat interval.