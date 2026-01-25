Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Malaysia Mendominasi Juara Indonesia Masters 2026, Tuan Rumah Berbagi Gelar

Minggu, 25 Januari 2026 – 19:30 WIB
Malaysia Mendominasi Juara Indonesia Masters 2026, Tuan Rumah Berbagi Gelar - JPNN.COM
Pasangan Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei seusai menjadi juara Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1). Foto: Dok. Yonex-Sunrise Indonesia

jpnn.com - Pebulu tangkis Malaysia mendominasi ajang Indonesia Masters 2026 setelah mengoleksi tiga gelar.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1) wakil Negeri Jiran yang juara yakni Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (ganda putri) dan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (ganda campuran).

Pearly/Thinaah menjadi juara tanpa keluar keringat seusai lawannya yakni pasangan Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi mengundurkan diri.

Baca Juga:

Adapun dari sektor ganda campuran, Che/Toh naik podium seusai mengalahkan pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje lewat rubber game 15-21, 21-17, 21-11.

Wakil Negeri Jiran menambah gelar seusai pasangan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin juara di sektor ganda putra.

Pasangan ranking sembilan dunia itu naik podium tertinggi seusai mengalahkan wakil tuan rumah, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dengan skor 21-19, 21-13.

Baca Juga:

Tuan rumah tercatat hanya mampu raih satu gelar melalui pebulu tangkis Alwi Farhan.

Pemain binaan Exist Badminton Club itu berjaya seusai mengatasi perlawanan wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul dua gim langsung 21-5, 21-6.

Pebulu tangkis Malaysia mendominasi ajang Indonesia Masters 2026 setelah mengoleksi tiga gelar, Minggu (25/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Masters  Malaysia  bulu tangkis  Indonesia Masters 2026 
BERITA INDONESIA MASTERS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp