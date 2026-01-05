Malaysia Open 2026: 11 Tahun Puasa, Ganda Putra Tuan Rumah Bidik Kebangkitan

Senin, 05 Januari 2026 – 08:32 WIB

jpnn.com - Pelatih ganda putra Malaysia Herry Iman Pierngadi melihat peluang anak asuhnya bersinar di Malaysia Open 2026.

Turnamen BWF Super 1000 itu diyakini bisa menjadi momentum kebangkitan, terutama karena faktor keuntungan bermain di kandang sendiri.

Malaysia Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, mulai Selasa (6/1) hingga Minggu (11/1).

Ajang ini memiliki arti khusus bagi Malaysia, yang sudah cukup lama menantikan gelar juara di rumah sendiri.

Optimisme Herry IP Menjelang Malaysia Open 2026

Herry IP menilai atmosfer Axiata Arena dapat memberi dampak besar terhadap performa anak didiknya.

Pria dengan julukan Naga Api itu percaya dukungan penuh publik tuan rumah mampu menjadi pembeda, terutama saat laga memasuki fase-fase krusial.

"Saya yakin mereka bisa melaju sampai babak akhir di Malaysia Open karena dukungan dari para suporter," ucap Herry IP.

Ganda Putra Malaysia Cukup Lama Puasa Gelar

Harapan besar itu tak lepas dari fakta bahwa ganda putra Malaysia terakhir kali menjuarai Malaysia Open pada 2015.