Malaysia Open 2026: An Se Young Nyaris Tumbang di Babak Pertama

Selasa, 06 Januari 2026 – 10:33 WIB

jpnn.com - KUALA LUMPUR – Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young (Korea) bersusah payah menembus 16 Besar Malaysia Open 2026 Super 1000.

Melakoni babak pertama (32 Besar) di Axiata Arena, An Se Young seperti nyaris tumbang di tangan Michelle Li (Kanada).

An yang sebelum pertemuan tadi memegang rekor head to head 8-0 versus Michelle Li, memulai pertandingan dengan lambat.

Juara Malaysia Open pada edisi 2024 dan 2025 itu kalah 19-21 pada gim pertama.

Pada gim kedua, An Se Young juga harus menunggu pertengahan set untuk menemukan permainan terbaiknya.

An akhirnya memenangi gim kedua dan ketiga dengan 21-16, 21-18.

Awak BWF melaporkan, pertarungan An vs Michelle berlangsung selama 75 menit.

Di 16 Besar, An ketemu Nozomi Okuhara (Jepang) yang mengalahkan Pai Yu Po (Taiwan) di babak pertama. (bwf/jpnn)