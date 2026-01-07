Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Malaysia Open 2026: Juara BWF World Tour Finals 2025 Tumbang

Rabu, 07 Januari 2026 – 06:54 WIB
Malaysia Open 2026: Juara BWF World Tour Finals 2025 Tumbang - JPNN.COM
Lee Cheuk Yiu. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Satu kejutan besar pada hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026 Super 1000 di Axiata Arena, KL, Selasa (6/1), ialah gugurnya juara BWF World Tour Finals 2025 Christo Popov (Prancis).

Pelakunya, Lee Cheuk Yiu, tunggal putra Hong Kong.

Lee melakoni pertarungan sengit melawan Christo selama 74 menit 13-21 21-19 23-21.

Baca Juga:

“Pertandingan yang sangat ketat, tetapi saya memberikan yang terbaik,” kata Lee.

Baca Juga:

Salah satu momen Lee vs Christo menjadi Play of The Day hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026 (klik IG).

“Christo adalah juara World Tour Finals," imbuhnya.

Salah satu momen Lee vs Christo menjadi Play of The Day hari pertama 32 Besar Malaysia Open 2026. Lihat!

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malaysia Open 2026  Lee Cheuk Yiu  Christo Popov  Lakshya Sen 
BERITA MALAYSIA OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp