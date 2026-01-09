Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Malaysia Open 2026: Strategi Tenang Jonatan Christie Berbuah Manis

Jumat, 09 Januari 2026 – 18:46 WIB
Malaysia Open 2026: Strategi Tenang Jonatan Christie Berbuah Manis
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil melangkah ke semifinal Malaysia Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie sukses melangkah ke semifinal Malaysia Open 2026 seusai menyingkirkan wakil Jepang Kodai Naraoka.

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (9/1/2026), Jojo -sapaan Jonatan- menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-13.

Hasil itu memastikan Jojo menembus empat besar turnamen BWF Super 1000 tersebut.

Selepas pertandingan, peraih emas Asian Games 2018 itu mengaku bersyukur dapat menampilkan permainan sesuai rencana. 

Jojo menilai strategi yang diterapkannya berjalan efektif sehingga mampu meredam permainan lawan.

"Pertama puji Tuhan, bersyukur bisa menampilkan permainan yang baik, bisa menerapkan strategi yang tepat, dan bisa kembali lolos ke semifinal Super 1000 lagi," ucap Jojo.

Lebih lanjut, Jojo menjelaskan momen krusial terjadi pada gim pertama ketika kedudukan sempat imbang.

Suami Shania eks JKT48 itu memilih menahan tempo dan tidak terpancing permainan agresif Naraoka.



