JPNN.com - Entertainment - Musik

Malcolm Todd Lanjutkan Kesuksesan Lewat Breathe

Jumat, 20 Maret 2026 – 09:09 WIB
Malcolm Todd. Foto: Dok. Malcolm Todd/Aidan Cullen

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musikus asal Amerika Serikat, Malcolm Todd menyuguhkan single baru yang berjudul Breathe.

Lagu tersebut dirilis bersamaan dengan video musik resmi yang disutradarai oleh kolaborator lama Aidan Cullen, dan menampilkan koreografi oleh Lexee Smith.

Breathe sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Malcolm Todd.

Dengan Breathe, dia ingin memberikan gambaran pertama tentang apa yang akan datang.

Pada usia 22 tahun, Malcolm Todd dengan cepat muncul sebagai salah satu seniman muda paling menarik di genre pop alternatif.

Album self-titled (2025) milik Malcolm Todd, telah mencapai lebih dari 600 juta stream global sejak dirilis.

Kesuksesan didorong oleh single hit Chest Pain (I Love), yang membawa Malcolm Todd debut pertama di Billboard Hot 100 dan telah mencatat lebih dari 350 juta stream di seluruh dunia.

Jangkauan lagu tersebut semakin luas pada 2026 ketika Don Toliver menggunakan sampel secara menonjol dalam lagunya yang populer, E85.

