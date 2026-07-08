Maling Bermodus Pecah Kaca Mobil Beraksi di Pagar Alam, Bawa Kabur Uang Rp 30 Juta

jpnn.com - PALEMBANG - Aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan (Sumsel).

Uang tunai Rp 30 juta milik Nabila (28) raib digondol pelaku saat mobil yang ditumpangi korban terparkir di sebuah kafe di Jalan Dempo Raya, Rabu (8/7) sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat itu, korban baru saja mengambil uang tunai Rp 30 juta di BRI. Lalu, uang itu disimpan di dalam mobil Honda WR-V warna hitam bernomor polisi BG 1519 WE.

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Setelah hendak pulang dari kafe, korban mendapati kaca mobilnya pecah dan uang Rp 30 juta sudah tidak ada lagi di kendaraannya.

Nabila menjelaskan peristiwa berawal saat dia dan keluarga singgah untuk makan di Kopi Dosoen, setelah mengambil uang Rp 30 juta di bank.

"Uang kami simpan di dalam mobil dan kami tidak merasa dibuntuti," kata Nabila.

Ketika baru tiba di kafe, Nabila mengatakan bahwa adiknya masih berada di dalam mobil.

Namun, setelah adiknya masuk ke dalam kafe untuk makan bersama keluarga, pelaku diduga memanfaatkan situasi tersebut untuk beraksi.