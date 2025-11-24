Maling Kabel Tewas Tersengat Listrik di Tanjung Priok

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Seorang pencuri kabel berinisial OP (30) tewas tersengat listrik ketika hendak mencuri kabel di bawah kolong jembatan di kawasan Jalan Danau Sunter Utara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (23/11) sekitar pukul 17.18 WIB.

"Kondisi korban saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal terkena arus listrik," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pada jasad korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi-saksi, korban diduga meninggal akibat sengatan listrik karena mencoba memotong untuk mengambil jaringan kabel PLN di bawah kolong jembatan tersebut.

Menurut Handam, di lokasi kejadian juga ditemukan barang bukti berupa golok, linggis, palu serta kabel PLN yang telah terkelupas.

"Jenazah sudah dievakuasi dari bawah jembatan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum," kata Handam.

Kejadian itu berawal saat personel Polsek Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan penemuan mayat di bawah jembatan di Jalan Danau Sunter Utara, Kelurahan Sunter Agung.

Petugas piket fungsi bersama dengan piket reskrim kemudian melakukan pengecekan di lokasi kejadian.